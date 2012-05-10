Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0300/8,0340 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2663/0,2667, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,4035/10,4105. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2953/1,2955 (вівторок - 1,3010/1,3012).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.