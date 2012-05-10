Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань
11:30, 10 травня 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0300/8,0340 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2663/0,2667, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,4035/10,4105. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2953/1,2955 (вівторок - 1,3010/1,3012).
У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.
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