Мінськ. У Білорусі інфляція в квітні становила 1,7%, повідомили УНІАН у Національному статистичному комітеті Білорусі.

Так, індекс споживчих цін на товари та послуги в квітні 2012 року, порівняно з березнем 2012 року, становив 1,7%, із груднем 2011 року - 6,8%.

«Базовий індекс споживчих цін, що виключає зміну цін на окремі товари та послуги, регульовані державою, а також на товари сезонного характеру, в квітні 2012 року, порівняно з березнем 2012 року, становив 1,2%, із груднем 2011 року - 6,1%», - повідомляє Білстат.

Індекс цін виробників промислової продукції в квітні, порівняно з березнем становив 2,2%, зокрема на інвестиційні товари - 2,9%, проміжні товари - 2,6%, споживчі товари - 1,3%.

За даними Білстату, індекс цін на продовольчі товари в квітні 2012 року, порівняно з березнем 2012 року, становив 1,8%, із груднем 2011 року - 6,9%.

Ціни на непродовольчі товари в квітні, порівняно з березнем, зросли на 1,2%, із груднем 2011 року – на 5,3%.

Індекс цін і тарифів на платні послуги в квітні 2012 року, порівняно з березнем 2012 року, становив 2,5%, із груднем 2011 року - 9,9%.

Довідка УНІАН. У 2012 році інфляція в Білорусі запланована на рівні не більше 19-22%.

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