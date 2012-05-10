На валютному міжбанку, після піврічної перерви, пропозиція перевищувала попит - НБУ

На валютному міжбанківському ринку в квітні 2012 року, після піврічної перерви, пропозиція на валюту перевищувала попит на неї.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

«У квітні вперше з вересня минулого року на міжбанківському валютному ринку України пропозиція безготівкової іноземної валюти домінувала над попитом на неї», - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, цьому сприяли чисті надходження іноземної валюти від нерезидентів, обсяг яких у квітні склав майже 1,7 млрд дол (в еквіваленті), і зменшення в порівнянні з березнем чистого попиту на готівкову валюту в 2,6 рази.

У таких умовах Нацбанк здійснював на міжбанківському валютному ринку України інтервенції з купівлі іноземної валюти. Їх сальдо склало 303,5 млн дол.

Регулятор, серед іншого, зазначає, що протягом місяця істотних курсових коливань гривні не спостерігалося. Зокрема, за безготівковими операціями вона знецінилася щодо долара США на 0,05% - до 8,0354 грн/дол., а за операціями з продажу готівкового долара США зміцнилася на 0,03% - до 8,0405 грн/дол.

За офіційним курсом гривня щодо долара США в квітні знецінилася на 0,04% - до 7,9899 грн/дол., а щодо євро і російського рубля зміцнилася на 0,28% (10,5698 грн/євро) і 0,43% (2,7155 грн/10 рублів) відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви НБУ в квітні ц.р. збільшилися на 1,7%, або на 532,34 млн дол. - до 31,660 млрд дол. За січень-квітень резерви скоротилися на 0,4%, або на 134,3 млн дол.

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