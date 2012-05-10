На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0315/8,0345 грн/долл.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0300/8,0340, до 12:00 звузився спред – 8,0305/8,0325. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,0315/8,0345 грн/долл.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2663/0,2667, до 12:00 ціни знизилися до 0,2660/0,2664, а до закриття досягли рівня 0,2657/0,2661. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1656 (+0,6296).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2925/1,2965.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4035/10,4105, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,3975/10,4060. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили 10,3835/10,3930.