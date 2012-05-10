Національний банк України (НБУ) може розглянути можливість поступової девальвації гривні. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив народний депутат України, член Ради Нацбанку Юрій Полунєєв.

“Якщо й проводитиметься певна корекція курсу гривні, то вона буде керованою й плавною, що не дасть сигналів руйнівної сили і, в першу чергу, не вдарить по довірі населення”, - сказав Ю.Полунєєв.

Член ради НБУ зазначив, що в разі поглиблення негативних тенденцій в економіці країни, “Національний банк, скоріш за все, й розглядатиме можливість дуже поступової, плавної девальвації гривні”.

Ю.Полунєєв підкреслив, що змінюються цінові пропорції в країнах - основних торгових партнерах України. І якщо при цьому курс гривні до основних валют не змінюватиметься, український експорт повністю втратить свою конкурентоспроможність.

Докладніше інтерв'ю Ю.Полунєєва для УНІАН читайте у публікації на нашому сайті.