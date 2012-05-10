Податкові платежі до загального фонду держбюджету зросли на 8% - до 60,8 млрд грн

Державна податкова служба України (ДПСУ) за січень-квітень 2012 року перерахувала до загального фонду Державного бюджету 60,8 млрд грн, що на 8% більше, ніж за відповідний період минулого року, або на 101,5% більше від запланованого, повідомили УНІАН у прес-службі податкової служби.

Усього до зведеного бюджету України за підсумками січня-квітня було перераховано 88,9 млрд грн, з них платежів до місцевих бюджетів - 25,7 млрд грн.

На рахунки платників податків було відшкодовано 15,1 млрд грн ПДВ.

У квітні 2012 р. до зведеного бюджету України було перераховано 20,6 млрд грн платежів, які контролюються податковими органами, з них до державного бюджету - 13,8 млрд. грн., місцевих бюджетів - майже 7 млрд грн.

Як зазначили в ДПСУ, в повному обсязі виконано завдання з податку на прибуток, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, рентних платежів за транзитне транспортування територією України природного газу і аміаку, платежів за користування надрами тощо.