Підприємствам Кіровоградської області в січні-квітні перераховано 115,7 млн. грн ПДВ

У Кіровоградській області в січні-квітні 2012 року підприємствам перераховано 68% ПДВ, заявленого до відшкодування, – 115,7 млн. грн, що в 3,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній податковій службі в Кіровоградській області.

Всього в січні-квітні цього року в області заявлено до відшкодування 170 млн. грн податку на додану вартість. В автоматичному режимі кіровоградським підприємствам відшкодовано 100,1 млн. грн ПДВ. Таке відшкодування одержали чотири підприємства, що працюють у галузях машинобудування і харчової промисловості, а саме ПрАТ «Гідросила АПМ», ВАТ «Гідросила», ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», ТОВ «ТД «Креатив-розлив».

З початку року співробітники податкової міліції запобігли виплаті 4,5 млн. грн безпідставно заявлених до відшкодування сум ПДВ.