НБУ у квітні купував у резерви тільки євро

Національний банк України (НБУ) в квітні ц.р. у резерви на міжбанківському валютному ринку купував тільки євро, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з наданою інформацією, було викуплено 230 млн євро за середньозваженим курсом 10,6359 грн за 1 євро. В еквіваленті це склало 303,5 млн дол., що і є позитивним сальдо інтервенцій за квітень.

За даними Нацбанку, банки купили у населення 1,296 млрд дол., продали - 1,505 млрд дол. Таким чином, негативне сальдо купівлі-продажу населенням готівкової валюти минулого місяця склало 209 млн дол. (за березень 2012 року негативне сальдо склало 544,1 млн долл. - УНІАН).

За даними НБУ, банківські вклади населення за минулий місяць збільшилися на 101,3 млн дол. і станом на 1 травня 2012 року склали 19,264 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви НБУ в квітні ц.р. збільшилися на 1,7%, або на 532,34 млн дол. - до 31,660 млрд дол. За січень-квітень резерви скоротилися на 0,4%, або на 134,3 млн дол.

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