Вперше з 2008 року профіцит бюджету США в квітні склав 59,1 млрд долл.

Профіціт бюджету США в квітні поточного року склав 59,1 мільярда доларів в порівнянні з дефіцитом в 198,1 мільярда доларів в березні, таким чином, профіцит зафіксований вперше з вересня 2008 року, повідомляє Міністерство фінансів країни.

Показник виявився краще прогнозів аналітиків, що чекали профіцит у розмірі 30 мільярдів доларів. У вересні 2008 року профіцит склав 46 мільярдів доларів.

У квітні 2011 року відомство зафіксувало дефіцит в 40,3 мільярда доларів.

Обсяг доходів бюджету країни в звітному місяці склав 318,8 мільярда доларів, що на 29,3 мільярда доларів більше, ніж роком раніше.

Витрати держави склали 259,7 мільярда доларів, що майже на 70,3 мільярда доларів менше аналогічного показника минулого року.

За сім місяців поточного фінансового року (почався 1 жовтня) дефіцит бюджету США склав 719,85 мільярда доларів, що на 57,7 мільярда менше показника за той же період 2010-2011 фінансового року.