Європейські фондові індекси підтримали новини з Іспанії і статдані зі США

Торги на основних біржах Європи закрилися в четвер, 10 травня, зростанням на тлі новин з Іспанії і статданих зі США.

До кінця торгів німецький індекс DAX піднявся на 0,7% - до 6518 пункту. Британський FTSE 100 збільшився на 0,25%, досягнувши 5543,95 пункту. Французький CAC 40 додав 0,37% - до 3130,17 пункту.

Уряд Іспанії напередодні заявив про намір націоналізувати банк Bankia SA - четвертий за розміром банк країни, який лідирує за обсягом непогашених кредитів у портфелі. Сума в 4,5 мільярда євро, отримана банком від уряду в 2010 і 2011 роках, буде конвертована в акції його материнської компанії. В результаті державний Фонд з реструктуризації банків (FROB) володітиме 45% акцій Bankia, передає Bloomberg.

З позитивом були сприйняті учасниками ринку новини із США. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в країні за тиждень, що завершився 5 травня, зменшилася на одну тисячу і становила 367 тисяч, хоча очікувалося зростання показника на 5 тисяч.

Порадували інвесторів квартальні дані італійської банківської групи UniCredit. Чистий прибуток склав 914 млн євро, що на 13% більше аналогічного показника за січень-березень 2011 року. Аналітики очікували чистий прибуток на рівні 845 млн євро.