Після 4-тижневого мінімуму ціна золота пішла вгору

Після досягнення 4-тижневого мінімуму ціна на золото в четвер, 10 травня, пішла вгору.

Так, червневий ф'ючерс на золото виріс у ціні на 0,06% і торгувався на рівні 1595,20 долара за тройську унцію.

Золото дешевшало протягом трьох останніх торгових сесій - інвестори вважали за краще долар як актив-притулку на тлі політичної нестабільності в Греції. Після парламентських виборів 6 травня парламент країни розділився на прихильників і противників кредитної угоди з ЄС і МВФ, ніхто поки не може набрати більшість голосів для створення уряду.

До закриття торгів індекс долару, що відображає динаміку американської валюти до кошика шести країн - основних торговельних партнерів США, знизився на 0,07 пункту, до 80,10 пункту, передає РІА "Новости".