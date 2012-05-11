Ставка рефінансування в Білорусі з 16 травня буде знижена до 34% річних

Мінськ. Національний банк Білорусі з 16 травня знижує ставку рефінансування до 34% річних.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації і громадських зв'язків Нацбанку Білорусі, відповідну постанову від 10 травня 2012 року № 229 прийняло Правління Національного банку.

«Комітетом із монетарної політики банку прийнято рішення про зниження з 16 травня поточного року процентної ставки за постійно доступними операціями підтримки ліквідності (кредит овернайт, СВОП овернайт) і двосторонніми операціями (ломбардний кредит, угоди СВОП) з 60% до 55% річних, процентної ставки за постійно доступними операціями вилучення ліквідності (депозит овернайт) - з 23% до 20% річних», - розповіли в Нацбанку Білорусі.

В управлінні інформації і громадських зв'язків Нацбанку Білорусі зазначили, що дані рішення ґрунтуються на позитивних оцінках збереження цього року поточних тенденцій в економіці, в першу чергу уповільнення інфляційних процесів.

«Індекс споживчих цін на товари і послуги в квітні 2012 року порівняно з груднем 2011 року склав 6,8%, у тому числі базовий індекс споживчих цін - 6,1%, що відповідає їх прогнозній динаміці з виходом за підсумками року на рівень інфляції в 19-22%», - підкреслили в Нацбанку Білорусі.

За даними Нацбанку, незважаючи на зниження процентних ставок, монетарні умови збережуть ступінь жорсткості, необхідну для підтримання макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

Нагадаємо, що глава місії МВФ Кріс Джарвіс заявив за підсумками роботи оглядової місії МВФ, яка працювала в Білорусі з 22 лютого, що останнє зниження ставки рефінансування в Білорусі до 38% було передчасним.

Довідка УНІАН. Це четверте зниження ставки рефінансування в Білорусі з початку 2012 року. До цього вона була знижена 15 лютого - з 45% до 43% річних, 1 березня - з 43% до 38% річних і 2 квітня - з 38% до 36% річних.

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