ВВП Білорусі в січні-квітні зріс на 2,9%

Мінськ. Внутрішній валовий продукт Білорусі в січні-квітні 2012 року зріс на 2,9%, порівняно з січнем-квітнем 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Радміну Білорусі, про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович.

«Макроекономічна стабілізація пройшла без жорсткої посадки ВВП, це відповідь тим опонентам, які лякали стагнацією економіки, мовляв, макроекономічна стабілізація неминуче вестиме до стагнації. За 4 місяці темп зростання ВВП - 2,9%, і це до високої бази минулого року, яка за 4 місяці становила 12,3% », - зазначив М.Мясникович.

Довідка УНІАН. Згідно з цільовим прогнозом, затвердженим президентом Білорусі, приріст ВВП Білорусі в 2012 році повинен скласти 5-5,5%. МВФ прогнозує приріст ВВП Білорусі цього року в межах 3%.