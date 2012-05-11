Торги на міжбанку закрилися котируваннями 8,0320/8,0355 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0310/8,0340, на 12:00 ціни підвищилися - 8,0325/8,0340. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0320/8,0355.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2656/60, а на 12:00 ціни піднялися - 0,2665/69. На момент закриття ціни відкотилися 0,2663/67. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1435 (-0,0221).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2905/55. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3710/10,3770, на 12:00 ціни пішли вгору 10,3935/10,4015. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися 10,3890/10,3995.