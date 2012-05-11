Каськів заявляє про недофінансування нацпроектів

Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів заявляє про недофінансування національних проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«У нас дуже обмежені можливості з фінансування з бюджету в 2012 році», - зазначив він.

За його словами, на поточний рік фактично передбачені витрати на іміджеву програму у розмірі 47 млн. грн і на організацію перинатальних центрів - 360 млн. грн. Також передбачаються витрати на поточну адміністративну діяльність.

«Ми розробили гнучкий план, як, не відстаючи від завдань, які стоять перед нами, модернізувати цей процес. Ми розраховуємо, що низка проектів буде частково забезпечена державними гарантіями», - говорить В.Каськів.

Крім того, агентство має намір виконати зобов'язання перед міжнародними контрагентами на мінімальному рівні.

Він також нагадав, що у завершальних прикінцевих положеннях закону про держбюджет-2012 є норма, згідно з якою передбачається фінансування агентства у розмірі 1,4 млрд грн. Проте вона наразі не реалізована.

За даними Держінвестицій, минулого року на його діяльність з держбюджету було направлено 1,048 млрд грн, з них освоєно 391 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Україна може залучити в індустріальні парки до 7 млрд дол. інвестицій, вважає Каськів

Каськів у п.р. планує залучити 10 млрд.дол. інвестицій. У 2011 р. - 7,5 млрд.дол.