Активи українських банків у квітні скоротилися на 0,2% - до 1,082 трлн грн

Активи українських банків у квітні 2012 р. скоротилися на 0,2%, з початку ц.р. - збільшилися на 2,2%, до 1,082 трлн грн.

Про це сказано в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, загальні активи минулого місяця скоротилися на 0,3% - до 1,233 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 67,4%, вкладення у цінні папери - 7,9%, кореспондентські рахунки в інших банках - 5,9%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,2%, основні засоби і нематеріальні активи - 4,5%.

Зобов'язання банків минулого місяця скоротилися на 0,3% - до 921,8 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 332,3 млрд грн, або 36%, кошти суб'єктів господарювання - 171 млрд грн, або 18,5%, міжбанківські кредити і депозити - 165,3 млрд грн, або 17,9%.

Капітал банків у квітні збільшився на 0,3% - до 160 млрд грн і становив 14,8% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 1,2% - до 175,3 млрд грн.

Станом на 1 травня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.

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