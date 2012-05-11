Fitch погіршив прогноз збільшення ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз збільшення валового внутрішнього продукту України у 2012 році до 1,6% з 4% згідно з прогнозом у жовтні 2011 року, йдеться в офіційному повідомленні рейтингового агентства.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Fitch.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз збільшення ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%.

Державний бюджет України розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП у 2012 році на рівні 3,9%.

У 2013 році Fitch прогнозує збільшення ВВП України на рівні 4,2% (уряд України прогнозує збільшення 4,5%, МВФ — 3,5% - УНІАН).

За даними Держстату, у 2011 році збільшення ВВП становило 5,2%, номінальний ВВП — 1316,6 млрд грн.