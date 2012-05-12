Лідер грецьких лівоцентристів відмовився від мандату на формування уряду

Лідер грецької лівоцентристської партії ПАСОК Евангелос Венізелос відмовився у п'ятницю в прямому ефірі національного телебачення від мандату на формування уряду країни, відкривши таким чином шлях до нових дострокових виборів.

Як передає РІА Новости, за його словами, причиною стала відмова ліворадикальної коаліції СИРИЗА брати участь в уряді.

«Участь СИРИЗА є необхідною умовою (створення кабінету)», - сказав Е.Венізелос, який у суботу проінформує президента Каролоса Папульяса про неможливість створення уряду.

Партія ПАСОК стала третьою за ліком, якій не вдалося створити кабінет. Тепер президент за конституцією повинен скликати раду лідерів парламентських партій, і якщо і цей захід не дасть результату, розпустити обраний 6 травня парламент і призначити нові вибори через місяць.

Е.Венізелос, який одержав мандат третім за ліком після правоцентристів і ліворадикалів, намагався сформувати широку коаліцію, але зазнав невдачі: ліворадикали заявили, що не збираються відмовлятися від своїх позицій.

«Пропозиції пана Венізелоса включають створення широкого уряду за нашою участю, яка де-факто реалізовуватиме політику меморандуму (з кредиторами). Відмова на цю пропозицію дала не СИРИЗА, а грецький народ, який висловився на виборах», - сказав лідер СИРИЗА Алексіс Ціпрас, виступаючи по державному телебаченню.

Тим часом кредитори попереджають Грецію, що вона зобов'язана виконати свої зобов'язання по скороченню витрат, інакше країні загрожує вихід з єврозони. Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, якого цитує видання Zeit, заявив, що Європа може захиститися від можливого виходу Греції з валютного союзу.

«За останні два роки ми багато що зрозуміли і змогли створити захисні механізми», - сказав політик.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings попередило у п'ятницю, що має намір помістити рейтинги всіх країн єврозони до списку на перегляд у бік пониження, якщо Греція залишить регіон унаслідок політичної кризи або через невиконання фінансових зобов'язань перед кредиторами.

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