Яценюк: у Януковича та членів уряду 26 млрд доларів статків

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк порахував, що у Президента Віктора Януковича та членів уряду - 26 млрд доларів статків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав під час Форуму об’єднаної опозиції.

Він підкреслив, що «це тільки офіційні статки, це тільки те, що ми можемо побачити на папері». «Я вже не кажу про десятки і сотні мільйонів доларів, які вони сховали», - підкреслив А.Яценюк.

За його словами, 26 млрд дол - це «загальна сума, яку награбували ці можновладці».

Він додав, що дана сума «рівна загальній сумі державного бюджету України». «Таких чиновників в нашій країні не буде. Такі чиновники будуть в тюрмі, а не на посадах і в Кабінеті міністрів України», - підкреслив А.Яценюк.

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