Непродумані зміни в податковій системі можуть викликати серйозні ризики - експерт

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко вважає, що будь-які недостатньо продумані зміни в податковій системі можуть викликати серйозні ризики.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі експерта щодо заяви одного з лідерів об'єднаної опозиції Арсенія Яценюка, висловленого під час проведення Форуму об'єднаної опозиції. О.Устенко нагадав, що опозиція обіцяє відмінити прийнятий нинішньою парламентською більшістю Податковий кодекс. Коментуючи слова А.Яценюка про те, що «об'єднана опозиція відмінить Податковий кодекс, і в Україні буде прийнятий кодекс економічного стимулювання» і «буде запроваджено 7 податків, і таким чином буде найпростіша податкова система в Європі» О.Устенко зазначив: «Система оподаткування в Україні не є основною проблемою розвитку економіки в країні».

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера звернув увагу, що «більшою проблемою, якщо йдеться про податки, є кількість процедур щодо сплати податків і час, який підприємства змушені витрачати на пов'язаний з цим документообіг».

«В умовах, коли необхідно зменшувати дефіцит держбюджету, а уряд досить успішно знизило його рівень з 10 % ВВП в 2009 р. до 6, 5% ВВП в 2010 р. і до 4,5% у 2011 році, будь-яка різка зміна податкових ставок у «терміновому» періоді часу (1-2 роки) пов'язана з цілим поряд ризиків, серед яких найбільш істотними є неотримання коштів до державного бюджету, а, отже, і неможливість фінансувати програми розвитку країни і соціальні програми», - підкреслив О.Устенко.

Також економічний експерт звернув увагу, що «більше того, недоотримання коштів до держбюджету при необхідності виконання узятих на себе державою зобов'язань, змушує вести агресивнішу боргову політику і активніше збільшувати рівень державного боргу»

«Таким чином, будь-які недостатньо продумані зрушення в зміні податкової системи країни за видимого відкладеного ефекту стимулювання економічного розвитку в довгостроковій перспективі, може привести до серйозних ризиків короткострокового і середньострокового періоду», - упевнений О.Устенко.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 12 травня, під час Форуму об'єднаної опозиції один з її лідерів А.Яценюк заявив, що опозиція скасує прийняті діючою парламентською більшістю Податковий і Пенсійний кодекси. “Об'єднана опозиція скасує Податковий кодекс і в Україні буде прийнятий кодекс економічного стимулювання”, - сказав він. За словами А.Яценюка, буде введено тільки 7 податків і таким чином буде найпростіша податкова система в Європі.