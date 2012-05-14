У Греції три парламентські партії домовилися про створення коаліційного уряду

Три парламентські партії Греції в неділю домовились про створення коаліційного уряду.

Як передає Agence France-Presse, угоду було укладено за підсумками термінових переговорів, які представники партій провели 13 травня.

Про підсумки зустрічі розповів лідер ліворадикальної коаліції "Сиріза" Алексіс Ципрас, яка до складу ряду не увійде.

За словами А.Ципраса, новий уряд пропрацює два роки. Основними силами в коаліції стануть «Нова демократія» (консервативна партія) і рух ПАСОК (соціалісти). Третій учасник - партія «Демократичні ліві». Всі три партії згодні прийняти фінансову допомогу Євросоюзу і МВФ в обмін на жорстке скорочення витрат бюджету. А.Ципрас раніше називав цей план «злочинним».

Тим часом, керівництво «Демократичних лівих» в неділю заявило, що їхня партія не давала згоду на участь в коаліції. Заяву А.Ципраса представники партії назвали брехнею.

«Сиріза», що посіла друге місце на дострокових парламентських виборах 6 травня, раніше одержала від президента мандат на формування уряду, проте не змогла створити коаліцію з іншими парламентськими партіями. До цього з такими ж труднощами зіткнулася «Нова демократія». У випадку, якщо б 13 травня не вдалося домовитися про створення уряду, Греції довелося б проводити нові парламентські вибори.