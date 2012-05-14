Торги доларом на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,0320/8,0360 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2652/0,2656, котирування євро-гривні пішли вниз - 10,3460/10,3525. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,2883/1,2885 (п'ятниця - 1,2917/1,2919).

У п'ятницю, 11 травня, Нацбанк на ринок не виходив.