Fitch пояснив, що заважає відновленню українського банківського сектора

Відновлення українського банківського сектору після кризи залишається помірним і стримується все ще значним обсягом проблемних кредитів на балансах банків, а також нестабільністю гривневої ліквідності, зазначається у новому звіті міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

У звіті зазначається, що довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») українських банків обмежені категорією «B» у результаті високих ризиків у країні, як і раніше, слабкої якості активів і прибутковості. «Підвищення рейтингів банків в іноземній власності і власності держави можливе у разі підвищення суверенного рейтингу («B»/прогноз «Стабільний»), що малоймовірне найближчим часом» - вважають у Fitch.

У разі зниження суверенного рейтингу можливі зниження довгострокових РДЕ банків у країні, а у разі помітного зниження курсу гривні, значному відпливу депозитів або відновлення погіршення якості активів можливе пониження рейтингів стійкості банків.

При цьому наголошується, що позитивне зростання ВВП (на 4,2% у 2010 р. і на 5,2% у 2011 р.), сильні припливи роздрібних депозитів з другого півріччя 2009 р. і рекапіталізація банків, що триває, підтримують відновлення зростання кредитування, насамперед, у корпоративному сегменті. Водночас зростання кредитування у секторі в 2011 р. і 1-му кварталі 2012 р. було помірним, нерівномірним і зумовленим, головним чином, приватними банками.

На думку Fitch, якість активів українських банків залишається слабкою, проте стабільною, хоча на найближчий час тенденції залежатимуть від показників економіки і гривні. Виходячи з управлінської звітності банків, які рейтингуються Fitch, рівень проблемних кредитів (з простроченням на 90 днів) дещо скоротився до 18% на кінець 2011 р. порівняно з 21% на кінець 2010 р., тоді як потенційні проблемні і реструктуровані кредити становили 46% на кінець 2011 р. (на кінець 2010 р. - 57%). Помірне поліпшення цих показників відбивало зростання кредитів і списання, а також роботу з проблемними кредитами. Дані щодо проблемних і реструктурованих кредитів у конкретних банків продовжують істотно відрізнятися від середніх показників і можуть бути гіршими у банків, які не мають рейтингів.

За оцінками Fitch, вливання у банківську систему між кінцем 3-го кварталу 2008 р. і кінцем 1-го кварталу 2012 р. становили 135 млрд грн нового капіталу (дорівнює 20% активів, зважених з урахуванням ризику, до кризи (на кінець 3 кварталу 2008 р.)), включаючи новий власний капітал у розмірі 123 млрд грн. «Це сприяло поліпшенню загальної здатності банківського сектору абсорбувати втрати за кредитами, проте даний показник все ще істотно відрізняється в різних банках з урахуванням різних рівнів рекапіталізації і знецінення кредитів. Крім того, істотна невизначеність щодо остаточних втрат за кредитами, як для банківської системи в цілому, так і для окремих банків, ускладнює оцінку потреб у рекапіталізації», - говорять в рейтинговому агентстві.

Також наголошується, що поєднання дій НБУ і ринкової невизначеності зумовило різке скорочення гривневої ліквідності у 2-му півріччі 2011 р. Як результат, ставки на міжбанківському ринку повернулися на високі рівні, що спостерігалися в розпал кризи 2008 року, а також підвищилася вартість депозитів, найбільш помітно – роздрібних. «Нові заходи з посилення монетарної політики, ймовірно, ще більш стримуватимуть гривневу ліквідність у банківській системі, тоді як вища вартість фондування є істотним чинником, що обмежує прибутковість у секторі», - вважають у Fitch.

Банківський сектор продовжував вказувати у звітності збитки у 2011 р., що, на думку Fitch, було зумовлено головним чином значними відрахуваннями під знецінення кредитів у деяких банків, тоді як більшість кредитних організацій повернулася до прибутковості. «Незначний позитивний результат у 1-му кварталі 2012 р. був пов'язаний здебільшого зі зниженням відрахувань під знецінення кредитів, тоді як прибутковість до резервування залишалася під тиском, зважаючи на слабку якість активів, повільного зростання і високої вартості фондування», - зазначається ц звіті рейтингового агентства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Fitch погіршив прогноз зростання ВВП України з 4% до 1,6%

Активи українських банків у квітні скоротилися на 0,2% - до 1,082 трлн грн