Попит на іноземну валюту в травні може зменшитися - експерт

Попит на іноземну валюту в Україні у травні може знизитися через зниження ділової активності на фоні великої кількості вихідних і триваючої політики Нацбанку із заборони зростання грошової маси, йдеться в коментарі керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка.

На його думку, досить низький попит на інвалюту поточного місяця дозволить Нацбанку збільшити золотовалютні резерви.

«На фоні таких чинників разом з відносно стабільними обсягами експорту є підстави очікувати на зростання золотовалютних резервів НБУ поточного місяця. Проте, приплив валюти в країну по фінансовому рахунку платіжного балансу через боргову кризу в єврозоні залишається нестійким. Це додаватиме невизначеності з приводу подальшої динаміки золотовалютних резервів», – сказав експерт.

Зниження попиту на готівкову іноземну валюту у квітні, на думку М.Івченка, було пов'язане зі стабільним курсом гривні, здешевленням євро, уповільненням зростання номінальної заробітної плати населення, а також політикою НБУ із заборони зростання грошової маси. Так, населення за цей період придбало готівкової іноземної валюти на суму 1,51 млрд дол., що на 13,77% менше, ніж у березні. Водночас, обсяг продажу зріс на 7,87% і становив 1,3 млрд дол.