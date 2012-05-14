Обсяг готівки в обігу в квітні збільшився до 236,802 млрд грн

Грошова маса (готівкові і депозити у нацвалюті в Нацбанку) в Україні у квітні ц.р. збільшилася на 1,6% - до 236,802 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні грошова маса у березні збільшилася на 1,3% (з початку року - на 0,4%) - до 688,4 млрд грн, монетарна база - на 2% (з початку року скоротилася на 2,8%) - до 233,1 млрд грн.

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