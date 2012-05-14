Розмір Фонду гарантування вкладів збільшився до 5,639 млрд грн

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у квітні 2012 року зріс на 6,2% - до 5,639 млрд грн, зазначається у повідомленні Фонду.

Згідно з повідомленням, кількість учасників Фонду, станом на 11 травня, становить 171 банк, кількість тимчасових учасників - 4 банки.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено у лютому 1999 року, він є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис грн.

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