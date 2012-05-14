Кількість виданих свідоцтв платника ПДВ зросла на 22% - ДПСУ

Підприємцям у січні-квітні 2012 року видано майже 21 тис. свідоцтв платника податку на додану вартість (ПДВ), що на 22%, або на 4,4 тис., більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

При цьому майже 92% свідоцтв у квітні видано за спрощеною процедурою реєстрації (перереєстрації).

Загалом на 1 травня ц.р. в Україні зареєстровано майже 234,3 тис. платників ПДВ, зокрема 89,9% - юридичні особи і 10,1% – фізичні. За 4 місяці 2012 року платниками ПДВ реєструвалися майже 11 тис. осіб, що на 62% перевищує аналогічний показник минулого року.

Податківці також відзначають скорочення кількості тих платників, реєстрацію яких було анульовано. З початку року свідоцтв позбулися 12 тис. платників ПДВ, що майже в два рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. Основними причинами анулювання стали реєстрація платником єдиного податку, ненадання протягом року декларацій і/або надання декларацій про брак поставок, внесення до єдиного держреєстру запису про відсутність за місцем реєстрації тощо.