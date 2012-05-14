На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0360/8,0390 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0320/8,0360, на 12:00 ціни піднялися - 8,0350/8,0380. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0360/8,0390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2652/56, на 12:00 ціни знизилися - 0,2646/50, а на момент закриття відкотилися до рівня 0,2648/52. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,3250 (+0,1815).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2860/1,2930. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3460/10,3525, на 12:00 ціни пішли донизу 10,3350/10,3445. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH підвищилися - 10,3385/10,3485.