Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України зменшилося на 8,2%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-березні 2012 року склало 2,91 млрд дол., що на 8,2% менше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (3,17 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-березні 2012 р. експорт товарів з України склав 16,17 млрд дол., імпорт – 19,08 млрд дол. Порівняно із січнем-березнем 2011 року експорт збільшився на 5,3%, імпорт – на 3%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,85 (у січні-березні 2011 року – 0,83).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 195 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту склали чорні метали і вироби з них – 28,8% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти склали 13,5%, механічне та електричне обладнання – 9,9%, продукція хімічної і пов'язаних з нею галузей промисловості – 7,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,2%, жири і масла тваринного або рослинного походження – 5,5% від загального обсягу експорту.

У загальному обсягу експорту товарів з України, порівняно із січнем-березнем 2011 року, збільшилася частка зернових культур – з 3,7% до 9,7%, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 6,8% до 7,5%, механічних машин – з 4,9% до 5,4%, виробів з чорних металів – з 4,6% до 5,2%, електричних машин – з 4,2% до 4,5%.

Разом з тим зменшилася частка чорних металів – з 28,4% до 23,6%, жирів і масел тваринного або рослинного походження – з 6,4% до 5,5%, руди, шлаків і золи – з 5,5% до 5,1%, продуктів неорганічної хімії – з 2,7% до 2,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка механічних машин – з 7,2% до 8,2%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного, – з 5,6% до 7,3%, електричних машин – з 5,4% до 6,5%. Скоротилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 39,9% до 35,7%, пластмас, полімерних матеріалів – з 3,7% до 3,5%, фармацевтичної продукції – з 3,3% до 3,1%, чорних металів – з 3,2% до 2,9%.

Довідка УНІАН.Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн дол. проти також негативного сальдо в розмірі 3 млрд 025,3 млн дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн проти 9 млрд 337 млн дол. і 6 млрд 311,7 млн дол. відповідно в 2010 році.

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