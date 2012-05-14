Мінфін виплатив 23,63 млн дол. за єврооблігаціями 2007 року

Міністерство фінансів виплатило 23,625 млн дол. доходу за облігаціями 2007 року випуску, гйдеться в офіційному повідомленні Мінфіну.

У міністерстві нагадали, що в листопаді 2007 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 700 млн дол з погашенням у 2017 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 6,75% річних.