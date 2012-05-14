В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами зменшилося на 11,9%

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-березня 2012 року зменшилося на 11,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року і становило 1,73 млрд дол., йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, за I квартал ц.р. експорт послуг становив 3,23 млрд дол., імпорт – 1,5 млрд дол. Порівняно з січнем-березнем 2011 року експорт зменшився на 1,6%, імпорт – зріс на 13,9%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 199 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту мали транспортні послуги (65%), різні ділові, професійні і технічні (14,9%) послуги.

У цілому, порівняно з I кварталом 2011 р., експорт послуг зменшився на 51,6 млн. дол.

Основне зменшення спостерігалося в обсягах послуг трубопровідного транспорту - на 116,9 млн. дол. (на 11,2%), залізничного - на 49,3 млн. дол. (на 11,4%), фінансових - на 20 млн. дол. (на 24,2%), послуг зв'язку - на 12,2 млн. дол. (на 15,5%), інших ділових послуг - на 11,4 млн. дол. (на 29,5%).

При цьому збільшилися обсяги комп'ютерних послуг - на 52,5 млн. дол. (на 47,1%), послуг з організації подорожей - на 45,2 млн. дол. (на 70,9%), допоміжних транспортних послуг - на 39 млн. дол. (на 37,3%), різних ділових, професійних і технічних послуг - на 16,7 млн. дол. (на 3,6%) і будівельних послуг - на 11,6 млн. дол. (на 30,1%).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд 025,3 млн. дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн. проти 9 млрд 337 млн. дол. і 6 млрд 311,7 млн. дол., відповідно в 2010 році.

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