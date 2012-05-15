Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,0350/8,0410 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2650/0,2654, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,3290/10,3385. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,2860/1,2862 (понеділок - 1,2883/1,2885).

У понеділок, 14 травня, Нацбанк на ринок не виходив.