В Україні грошова маса збільшилася на 0,9%, монетарна база - на 1,6%

В Україні грошова маса у квітні збільшилася на 0,9% (з початку року - на 1,7%) - до 697,4 млрд грн, монетарна база - на 1,6% (з початку року скоротилася на 1,3%) - до 236,8 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця скоротився на 0,8% (з початку року збільшився на 1,4%) - до 496,1 млрд грн. Зокрема, депозити юридичних осіб скоротилися на 3% (з початку року - на 7,7%) - до 167,7 млрд грн, депозити фізичних осіб збільшилися на 0,3% (з початку року на 6,8%) - до 328,4 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень зріс на 0,5% (з початку року - на 0,1%) - до 794,4 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець місяця становив 17,1 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 15,7 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,37 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку на кінець місяця становив 5,7 млрд грн.

У квітні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 8,2 млрд грн (з початку року - 9,9 млрд грн), операцій з рефінансування банків - 2,9 млрд грн (з початку року - 13,4 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.