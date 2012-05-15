На міжбанку на 12:00 ціни щодо євро пішли вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0350/8,0410, на 12:00 звузився спред: 8,0350/8,0385 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2650/0,2654, на 12:00 ціни знизилися до 0,2647/0,2651. У Росії курс долар-рубль скоригувався, і на 12:00 встановився на рівні 30.3301 (+0,0051).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2860/1,2862, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,3290/10,3385, на 12:00 ціни пішли вниз: 10,3245/10,3350.