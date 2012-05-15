НБУ в квітні поповнив свій портфель ОВДП на 0,2 млрд грн

Національний банк Україна (НБУ) в квітні поповнив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 0,2 млрд грн (з початку року - на 4,2 млрд грн), повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку України протягом березня не проводилися.

Через механізм двостороннього котирування НБУ в квітні не проводив операції купівлі (продажу) ОВДП, а з початку року обсяг покупки держпаперів склав 1,6 млрд грн, продажу - 1,25 млрд грн.

У квітні на первинних аукціонах ОВДП розміщувалися номіновані як у національній, так і в іноземній валютах. За результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло коштів у національній валюті на суму 3,8 млрд грн із середньозваженою дохідністю 13,68% річних (з початку року надходження склали 14,5 млрд грн). Надходження від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, склали: 79,7 млн дол за середньозваженою ставкою 9,29% (з початку року до бюджету залучено 614,1 млн дол); 71,1 млн євро за середньозваженою ставкою 4, 8% (з початку року - 276,3 млн євро).

Платежі з погашення та виплати доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за квітень склав 16,8 млрд грн, в тому числі основний борг - 11,5 млрд грн, виплата доходу - 5,3 млрд грн.