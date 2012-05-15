Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в І кварталі зменшилося на 1,98%

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-березні 2012 року становило 1 млрд 176,9 млн дол. проти також негативного сальдо в розмірі 1 млрд 200,7 млн дол. у січні-березні 2011 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-березня 2012 року становило 2 млрд 910,1 млн дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 1 млрд 733,2 млн дол. проти 3 млрд 168,5 млн дол. та 1 млрд 967,8 млн дол. відповідно в січні-березні 2011 року.

Імпорт товарів і послуг до України в січні-березні 2012 р. збільшився до 20 млрд 580,4 млн дол. (у I кв. 2011 року – 19 млрд 834,9 млн дол.), причому імпорт товарів становив 19 млрд 079 млн дол. (у I кв. 2011 року – 18 млрд 516,5 млн дол.), імпорт послуг – 1 млрд 501,4 млн дол. (у I кв. 2011 року – 1 млрд 318,4 млн дол.).

Експорт товарів і послуг з України в січні-березні 2012 р. збільшився до 19 млрд 403,5 млн дол. (у I кв. 2011 року – 18 млрд 634,2 млн дол.). При цьому експорт товарів становив 16 млрд 168,9 млн дол. (у I кв. 2011 року – 15 млрд 348 млн дол.), експорт послуг – 3 млрд 234,6 млн дол. (у I кв. 2011 року – 3 млрд 286,2 млн дол.).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд 025,3 млн дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн проти 9 млрд 337 млн дол. і 6 млрд 311,7 млн дол. відповідно у 2010 році.