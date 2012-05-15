Греції краще перейти на стару валюту – драхму – експерт

Греції, в умовах нинішньої складної економічної ситуації, краще перейти на стару валюту — драхму.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку у вівторок висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

«Період відновлення грецької економіки істотно збільшиться. Щоб прибрати дисбаланси, країні краще перейти на стару валюту – драхму. Найближчі два роки Греція приречена на рецесію незалежно від того, залишиться вона в єврозоні чи ні, повільне зростання може початися лише в 2014 році. Поки що однозначно сказати, що Греція покине єврозону, не можна, проте вірогідність цього значно збільшилася», — сказав М.Івченко.

Експерт прогнозує, що економіка єврозони в поточному році може знизитися на 0,3-0,5%, а в 2013 році матиме місце незначне зростання. Політичні події в Греції, Іспанії, а також результати виборів у Франції та Німеччині, ймовірно, зроблять процес виходу єврозони з боргової кризи тривалішим.

М.Івченко вважає, що курс валютної пари EUR/USD на міжнародному ринку протягом найближчих декількох місяців може знизитися до позначки 1,2300 на тлі посилення боргових проблем країн єврозони. Не виключено, що Іспанія також звернеться по зовнішню фінансову допомогу. Проте вже восени поточного року євровалюта може почати відновлювати свої позиції на тлі поступового розв'язання боргової кризи. Очікується, що в таких країнах, як Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія і Бельгія, економічне зростання до кінця 2012 року прискориться, а країнам-аутсайдерам вдасться контролювати свої витрати і дефіцити бюджетів. Таким чином, курс євро в грудні може повернутися назад до рівня 1,3800 на ринку Forex і 11,10 грн в Україні.

За повідомленнями ЗМІ, міністри фінансів єврозони сьогодні, 15 травня, спростували можливість виходу Греції з єврозони, назвавши чутки про це «пропагандою і нонсенсом», але заявили, що країна повинна виконати умови програми допомоги, узгоджені з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом.

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