Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зменшився на 4,4%

У січні-березні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 885,1 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 4,4% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, сказано у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 1 квітня 2012 року становив 50 млрд 793,5 млн. дол., що на 1,7% більше у порівнянні з обсягами інвестицій на початок 2012 року і з розрахунку на одного українця становить 1115,7 дол.

Інвестиції надходили зі 130 країн світу.

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає більш ніж 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 13,66 млрд дол., Німеччина – 7,47 млрд дол., Нідерланди – 4,91 млрд дол., Російська Федерація – 3,66 млрд дол., Австрія – 3,45 млрд дол., Великобританія – 2,3 млрд дол., Франція – 2,28 млрд дол., Швеція – 1,76 млрд дол., Віргінські Острови (Брит.) – 1,65 млрд дол. і США – 1,04 млрд дол.

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 квітня 2012 р. становила 8 млрд 907,7 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 квітня 2012 р. становив 59 млрд 701,2 млн. дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 квітня 2012 р. становив 6 млрд 421,4 млн. дол., в т.ч. у країни ЄС - 6 млрд 017,3 млн. дол. (93,7% загального обсягу), в країни СНД - 304,9 млн. дол. (4,8%), в інші країни світу - 99,2 млн. дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України надходили до 47 країн світу, основний обсяг направлено на Кіпр (90,5%).

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше за показник 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 31 грудня 2011 року становив 49 млрд 362,3 млн. дол., що на 10,2% більше у порівнянні з обсягами інвестицій на початок 2011 року.