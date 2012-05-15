Столичні податківці в I кварталі скоротили перевірки фізосіб-підприємців на 50%

Столичні податківці в I кварталі 2012 року скоротили перевірки фізосіб-підприємців на 50%, перевірено 172 суб'єкти проти 335 у I кварталі 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

«Значне скорочення кількості перевірок зумовлене продовженням мораторію на проведення фактичних перевірок. Податкова служба зараз акцентує свою увагу винятково на «ризикованих платниках» податків, - зазначила голова ДПСУ в Києві Ірина Носачова.

Нагадаємо, мораторій на перевірки малого бізнесу було запроваджено у 2011 році. Зі вступом у дію змін до Податкового кодексу щодо діяльності малого бізнесу з 1 січня 2012 року мораторій було продовжено до кінця першого кварталу 2012 року для адаптації підприємців до нових умов діяльності. У лютому голова Держподатслужби Олександр Клименко повідомив про продовження мораторію до кінця другого кварталу п.р.