Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0360-8,0390 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0350/8,0410, до 12:00 звузився спред - 8,0350/8,0385. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,0360/8,0390 грн/дол.Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2650/0,2654, до 12:00 ціни знизилися до 0,2647/0,2651. На час закриття досягли рівня 0,2645/0,2649. У Росії курс долар-рубель підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,3525 (+0,0275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2815/1,2870. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3290/10,3385, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,3245/10,3350. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,3210/10,3305.