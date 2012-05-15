Нацбанк планує знизити перерахування банками обов'язкових резервів на коррахунок у НБУ

Національний банк України планує знизити обсяги перерахування банками обов'язкових резервів на окремий коррахунок у Нацбанку. Про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова, повідомляється на сайті Нацбанку.

При цьому конкретні терміни не уточнюються.

“Розглядаємо умови в контексті пом'якшення нашої монетарної політики і зменшення залишків обов'язкових резервів на кореспондентських рахунках, які ми тримаємо у себе в Національному банку, - сказала О.Щербакова. - Ця норма була введена під час кризи, коли 100% резервів банки тримали в Національному банку. У міру виправлення ситуації частково ці кошти повертаємо банкам. Сьогодні у нас розміщується 60%, ми цей показник плануємо поступово зменшувати і давати більше ліквідності банкам...”

У цілому ситуацію на грошово-кредитному ринку банкір охарактеризувала як такий, що має “збалансований характер і достатньо чітку спрямованість”. Залишки на коррахунках банків, ставки на міжбанківському ресурсному ринку дозволяють регулятору рухатися у напрямі пом'якшення монетарної політики.

О.Щербакова також заявила, що НБУ не влаштовує рівень зростання обсягів кредитування банками економіки, і відзначила прагнення регулятора “змусити працювати облікову ставку, зробити її ключовою ставкою”.