ВР планує підвищити ставки ввізного мита на деякі товари через вимоги СОТ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” щодо приведення ставок ввізного мита до критеріїв Світової організації торгівлі.Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 230 народних депутатів з 311 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається підвищення розмірів ставок ввізного мита за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Зокрема, це стосується таких груп товарів: живі дерева та інші рослини, зрізані квіти і декоративна зелень; пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них, хімічна продукція; машини, обладнання і механічні пристрої, електричні машини, обладнання та їх частини; продукти органічної та неорганічної хімії; барвники, пігменти, фарбувальні матеріали, замазки, лаки; штукатурні матеріали, вапно, цемент.

В законопроекті вказується, що щорічні додаткові надходження за ввізним митом внаслідок підвищення розміру ставок ввізного мита до рівня, визначеного СОТ, можуть скласти близько 2,0 млрд гривень.