ЄС не збирається збільшувати фінансову допомогу Україні

Європейський Союз не має наміру збільшувати фінансову допомогу Україні в рамках європейської політики сусідства.Про це сказав на прес-конференції голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

За його словами, в 2011 році ЄС запровадило принцип «більше за більше», щоб заохотити країни, які ефективно використовують допомогу ЄС і демонструють готовність впроваджувати проекти із ще більшим обсягом допомоги з боку ЄС.

«У цьому відношенні оцінюють заслуги кожної країни і відповідно збільшується бюджет. Якщо говорити конкретно про Україну, то значна частина допомоги ЄС сьогодні призупинена через декілька причин. Тому мені здається, що на цьому етапі не можна говорити про застосування принципу «більше за більше» до України», - сказав він.