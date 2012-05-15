Україна шукатиме взаємовигідну модель співпраці з МС - Янукович

Москва. Україна шукатиме взаємовигідну модель співпраці з Митним союзом Росії, Казахстану і Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

«Всі питання, які стосуються інтеграції залишаються для нас як питання, які ми вивчаємо. Ми будемо шукати сьогодні модель співпраці з Митним союзом», - сказав В.Янукович.

При цьому він наголосив, що Україна найближчим часом розгляне питання щодо ратифікації Угоди про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД.

«Скоріш за все, ми найближчим часом ратифікуємо», - сказав Президент України.

В.Янукович запевнив, що Україна займатиме активну позицію у співпраці з СНД. За його словами, від цього виграють усі сторони.

При цьому Президент зауважив, що за підсумками 2012 року Україна стала четвертим за обсягами торговельним партнером Росії з обсягом взаємної торгівлі 55 млрд дол.

«Цю цифру як мінімум треба зберегти, а краще підвищити, і на сьогодні йде збільшення товарообігу», - сказав В.Янукович.

Окрім того, В.Янукович наголосив, що позиція України щодо співпраці з ЄврАзЕС не змінилась. За його словами, українські посадовці зараз вивчають економічні зміни у країнах Митного союзу.

«Ми побачимо результати і звіти, і тоді можна буде про щось говорити. Сьогодні ще рано, але, як кажуть наші колеги, позитиву набагато більше. У нас немає підстав їм не вірити, але ви знаєте український менталітет – треба побачити, руками потрогати», - сказав В.Янукович.

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Фахівці України і РФ розглянуть шляхи скасування торговельних обмежень - Янукович

Спеціалісти України і РФ розглянуть шляхи скасування торговельних обмежень.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою.

«По кожному з питань, які перешкоджають взаємній торгівлі, ми домовились, що з двох сторін наші спеціалісти, експерти сядуть і подивляться як можна найближчим часом їх розв’язати», - сказав В.Янукович.

Окрім того, він повідомив, що Росія і Україна наблизились впритул до вирішення питання про розмежування Керч-Єнікальського каналу.

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Янукович переконаний у необхідності посилювати торговельне співробітництво з Росією

Україні та Росії слід посилювати торговельне співробітництво. Таке переконання висловив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю журналістам після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Москві, інформує прес-служба глави Української держави.

В.Янукович звернув увагу на позитивну динаміку в розвитку торговельної співпраці між нашими країнами в минулому році. Він, зокрема, нагадав, що 2011 рік став рекордним за обсягом двостороннього товарообігу, який перевищив 55 млрд доларів.

«Його (товарообіг) як мінімум треба зберегти, а краще підвищити», - підкреслив В.Янукович.

Президент додав, що з початку 2012 року рівень товарообігу між Україною та Росією зростає.

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Україна закликає враховувати інтереси всіх країн СНД при створенні нових інтеграційних об'єднань – Янукович

Україна закликає враховувати інтереси всіх країн СНД при створенні нових інтеграційних об'єднань на пострадянському просторі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав Президент України Віктор Янукович перед початком неформального саміту глав держав СНД у Москві.

«Ми виходимо з необхідності пошуку такої моделі, яка б враховувала національні інтереси як нашої країни, так і країн цих нових (Митний союз, ЄврАзЕС – УНІАН) об'єднань», - сказав В.Янукович і зазначив, що українські експерти вивчають нормативну базу і досвід роботи Митного союзу.

За його словами, Україна зацікавлена в налагодженні взаємовигідної співпраці з цими об'єднаннями.

«Перспективною може бути на даному етапі взаємодія між Україною і країнами Митного союзу безпосередньо на секторальном рівні. Перш за все, в сферах енергетики, машинобудування, високих технологій, а також у контексті уніфікації технічних регламентів», - сказав він.

Він висловив надію, що СНД залишиться майданчиком для співпраці всіх країн пострадянського простору, незалежно від їх приналежності до тих чи інших інтеграційних об'єднань.

«Ми розраховуємо, що СНД залишиться тим загальним майданчиком, який дозволить розвивати нам багатосторонню співпрацю з урахуванням усіх держав-членів СНД і окремих країн, що входять до Митного Союзу і ЄврАзЕС», - сказав він.

При цьому В.Янукович закликав уникати політизування діяльності.

«Будучи активним учасником СНД Україна зацікавлена, щоб всі актуальні проблемні питання вирішувалися в рамках форматів переговорного процесу, що виправдали себе, без зайвого політизування», - заявив він.

Крім того, Президент України повідомив про домовленість провести наприкінці вересня в Ялті засідання ради голів урядів СНД і бізнес-форум держав-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».

«Ми розраховуємо на участь представницьких ділових кіл країн-учасниць СНД в ялтинському форумі», - сказав він.

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У липні відбудеться засідання українсько-російської міждержавної комісії

У липні нинішнього року відбудеться засідання українсько-російської міждержавної комісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович після переговорів зі своїм російським колегою.

«Ми домовились, що в середині липня відбудеться міждержавна комісія», - сказав В.Янукович. Він зауважив, що до цього часу на рівнях підкомісій мають бути підготовлені проекти рішень, які будуть винесені на розгляд президентів.

За його словами, на сьогоднішній день накопичилось багато питань і під час засідання вони будуть вирішені.