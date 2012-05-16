Обама оцінив фінансові статки своєї сім'ї в суму майже 8,3 млн доларів

Президент США Барак Обама оцінив загальний фінансове становище своєї сім'ї в суму від 2,6 млн до 8,3 млн доларів.

Білий дім обнародував у вівторок відповідні документи згідно із Законом про дотримання етичних норм членами уряду від 1978 року, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Цей нормативний акт зобов'язує високопоставлених федеральних службовців робити щороку надбанням гласності дані про свої фінансові статки, зокрема розкривати, якими цінними паперами - акціями компаній і держоблігаціями - вони володіють. Мета - запобігти можливим конфліктам фінансових інтересів.

У 2010 році фінансове становище “першого подружжя" Америки оцінювався в суму від 1,8 млн до 12 млн доларів.

Б.Обама, річна зарплата якого становить 400 тис. доларів, суттєву частину доходів минулого року одержав від продажу написаних ним ще до приходу в Білий дім книжок "Мрії мого батька", "Сміливість надії" і "Про тебе співаю: послання моїм донькам". Вони принесли йому від 250 тис. до 2,1 млн доларів.

Вартість будинку в Чикаго, що належить Б.Обамі, оцінюється в суму від 500 тис. до 1 млн доларів.