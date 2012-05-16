Надходження до бюджету ПФУ в січні-квітні збільшилися на 8%

До бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ), за оперативними даними, в січні-квітні 2012 року надійшло 67,75 млрд грн, що на 8%, або на 5,015 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, йдеться в повідомленні фонду.

Зокрема, сума власних надходжень становить 48,704 млрд грн, що на 14,8%, або на 6,274 млрд грн, більше, ніж у січні-квітні 2011 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за звітний період становили 71,984 млрд грн.

Станом на 1 травня п.р. середній розмір пенсії в Україні становив 1,279 тис. грн. Кількість пенсіонерів на 1 травня — 13,698 млн осіб.