Надходження до бюджету ПФУ в січні-квітні збільшилися на 8%
10:35, 16 травня 2012Фінанси
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До бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ), за оперативними даними, в січні-квітні 2012 року надійшло 67,75 млрд грн, що на 8%, або на 5,015 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, йдеться в повідомленні фонду.
Зокрема, сума власних надходжень становить 48,704 млрд грн, що на 14,8%, або на 6,274 млрд грн, більше, ніж у січні-квітні 2011 року.
Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за звітний період становили 71,984 млрд грн.
Станом на 1 травня п.р. середній розмір пенсії в Україні становив 1,279 тис. грн. Кількість пенсіонерів на 1 травня — 13,698 млн осіб.
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