Приплив валюти під час Євро-2012 і виборів забезпечить стабільність на валютному ринку — НБУ

Приплив іноземної валюти в період проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу, а також у період парламентських виборів дасть змогу утримувати стабільність на валютному ринку. Про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова, повідомляється на сайті Нацбанку.

Вона зазначила, що досить збалансована ситуація на валютному ринку, яка спостерігалася останнім часом, дала змогу НБУ поповнити золотовалютні резерви.

Подальший розвиток ситуації на валютному ринку, на думку Нацбанку, багато в чому залежатиме від обсягів інвалюти, яка надійде в країну у період проведення Євро-2012 і парламентських виборів.

«Напередодні Євро-2012 буде певний приплив іноземної валюти. Що стосується обсягів, то у нас є свої оцінки, вони досить помірні, але вони дадуть змогу утримати ситуацію, не допустивши різких коливань курсу, і надалі утримувати баланс на валютному ринку, - зазначила О.Щербакова. - Завжди складається ситуація, що певний приплив іноземної валюти відбувається напередодні певних політичних процесів, не виняток і цей рік, що теж вплине на збалансованість ситуації в усіх грошових сегментах».

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