Глава МВФ не виключає можливості виходу Греції з єврозони

Глава Міжнародного валютного фонду, який кредитує Грецію разом із Єврокомісією та Європейським центробанком, Крістін Лагард не виключає можливості "впорядкованого виходу" Греції з єврозони у разі відмови влади країни виконувати зобов'язання щодо скорочення дефіциту бюджету, повідомляють РІА «Новини».

"Якщо зобов'язання щодо бюджету не буде виконано, то доведеться провести перегляд, і це означає або додаткове фінансування і додатковий час, або механізми, які забезпечать у такому разі впорядкований вихід із зони євро", - наводить її слова агентство Франс Пресс.

Раніше більшість офіційних осіб, що представляють міжнародних кредиторів країни, говорили, що вихід Греції із зони обігу єдиної європейської валюти небажаний і неможливий, оскільки не розроблено механізмів такого процесу.

Обговорення можливості відмови Греції від використання єдиної європейської валюти розгорілися з новою силою кілька днів тому на тлі повідомлень про те, що грецьким політикам не вдається сформувати коаліційний уряд через розбіжності між партіями у питанні жорстких заходів економії, які Греція проводить в обмін на пільгові кредити від ЄС і МВФ. Без цієї фінансової допомоги країнв не матиме коштів для того, щоб розплатитися з кредиторами, і їй доведеться оголосити дефолт за суверенними борговими зобов'язаннями і покинути єврозону.

У вівторок адміністрація президента Греції Карлоса Папульяса повідомила, що в країні буде сформовано так званий "службовий" уряд. Відповідно до конституції Греції, він керуватиме країною протягом 30 днів до проведення нових виборів.

Лідер лівоцентристської партії ПАСОК Евангелос Венізелос також заявив у вівторок, що переговори про створення уряду зазнали невдачі і "країна йде до нових виборів".

Тим часом вихід Греції з єврозони може сильно вдарити по фінансовому стану решти країн, які використовують єдину європейську валюту. За оцінками німецького видання Wirtschaftswoche, такий розвиток ситуації обійдеться країнам єврозони у 276 мільярдів євро, а найбільшій економіці Європи - Німеччині - у 77 мільярдів євро.

Екс-міністр фінансів Франції Франсуа Баруан повідомив у вівторок, що для Франції збиток може становити 50 мільярдів доларів.

Представники Єврогрупи, які зустрілися у ніч на вівторок, повідомили, що питання виходу Греції з єврозони на засіданні не обговорювалося.

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