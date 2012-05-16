Національний банк України (НБУ) наділив себе повноваженнями ідентифікувати банківську групу. Це передбачено у Положенні про порядок ідентифікації та визначення банківських груп, затвердженому ухвалою НБУ №134 від 9 квітня 2012 року.

«Національний банк ідентифікує банківську групу, яка не була ідентифікована контролером, на підставі інформації, одержаної, зокрема, під час здійснення банківського нагляду, від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, іноземних органів нагляду», - сказано в документі.

За результатами ідентифікації НБУ вимагатиме від контролера банківської групи виконання норм названого вище Положення і надання відповідальною особою відомостей про банківську групу.

Нацбанк визнаватиме банківську групу на підставі наявної інформації у разі, якщо контролер банківської групи не забезпечить надання необхідних відомостей про банківську групу або обгрунтованих, документально підтверджених заперечень її існування.

Контролер з числа учасників банківської групи визначає відповідальну особу, яка відповідатиме за координацію дій у банківській групі, а також, серед іншого, за надання необхідної інформації регуляторові. До дня узгодження Національним банком відповідальної особи відповідальною особою є банк - учасник банківської групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).

Ухвала №134 набуде законної сили після її офіційного оприлюднення.

Крім того, Нацбанк розробив проект Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Проектом документа передбачено, що в рамках банківських груп може бути визначено три підгрупи. До кредитно-інвестиційної підгрупи входитимуть банки та інші учасники банківської групи (крім страхових компаній), до страхової підгрупи входять страхові компанії. Також підгрупа може бути визначена за географічним критерієм, до неї можуть входити учасники банківської групи незалежно від видів їхньої діяльності.

НБУ пропонує встановити порядок розрахунку консолідованого регулятивного капіталу банківської групи, а також вимоги щодо достатності регулятивного капіталу банківської групи та її підгруп.

Регулятор також пропонує встановити обов'язкові економічні нормативи для банківських груп, більшою мірою аналогічні до тих, які повинні виконувати українські банки. Серед них: норматив адекватності капіталу банківської групи, співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів і зобов'язань, нормативи ліквідності, кредитного ризику тощо.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року було прийнято Закон України N 3394-VI "Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду на консолідованій основі".