Державна податкова служба України (ДПСУ) запустить безплатний центр сертифікації ключів електронного підпису до кінця травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ДПСУ Олександр Клименко сьогодні під час прес-конференції.

«На сьогодні все готове, у нас стояло завдання в травні зробити... Сьогодні проходить тестова обробка програмного забезпечення, тестове напрацювання технічних питань. Найближчим часом він (центр сертифікації ключів - УНІАН) буде офіційно відкритий. І всі підприємці одержуватимуть ключі безплатно. Це буде постійно», - заявив він.

За словами О.Клименка, потреба в такому сервісі серед підприємців «чимала».

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ мала намір з травня запустити безплаьний центр сертифікації ключів електронного підпису

Як відзначав О.Клименко, запуск безплатного центру сертифікації ключів дозволить не витрачати свої гроші, дозволить максимально залучити платників до подачі звітності в електронному вигляді.

Він раніше також прогнозував, що створення такого центру приведе до відходу з ринку компаній, які надають електронні ключі.