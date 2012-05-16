ДПСУ запустить безплатний центр сертифікації ключів електронного підпису до кінця травня
Державна податкова служба України (ДПСУ) запустить безплатний центр сертифікації ключів електронного підпису до кінця травня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ДПСУ Олександр Клименко сьогодні під час прес-конференції.
«На сьогодні все готове, у нас стояло завдання в травні зробити... Сьогодні проходить тестова обробка програмного забезпечення, тестове напрацювання технічних питань. Найближчим часом він (центр сертифікації ключів - УНІАН) буде офіційно відкритий. І всі підприємці одержуватимуть ключі безплатно. Це буде постійно», - заявив він.
За словами О.Клименка, потреба в такому сервісі серед підприємців «чимала».
Як повідомляв УНІАН, ДПСУ мала намір з травня запустити безплаьний центр сертифікації ключів електронного підпису
Як відзначав О.Клименко, запуск безплатного центру сертифікації ключів дозволить не витрачати свої гроші, дозволить максимально залучити платників до подачі звітності в електронному вигляді.
Він раніше також прогнозував, що створення такого центру приведе до відходу з ринку компаній, які надають електронні ключі.